Pour les fans des chiens préférés d’Elizabeth II, le jubilé est une aubaine

A quelques pas du Shard, au sud de la Tamise, à Londres, un attroupement s’est créé dimanche dans la cour du bar The Refinery, au milieu des gratte-ciel. Entre les jambes des badauds, se faufilent des créatures poilues, tout en longueur et courtes sur pattes. Ces chiens de couleur rouge, aux dires des spécialistes, fauve charbonné, noir et feu, avec ou sans panachures blanches, ne sont autres que les corgis, les chiens favoris d’Elizabeth II.