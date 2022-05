Deux Diables rouges honorés par l’UEFA: Courtois et De Bruyne dans l’équipe de la saison en Ligue des champions

Après la compétition, place aux distinctions. Et au sein de l’équipe de la saison en Ligue des champions, deux Diables rouges tirent leur épingle du jeu.

Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne figurent en effet dans ce onze idéal, désigné par un panel d’experts de l’UEFA. Sans surprise, on y retrouve au total quatre joueurs du Real Madrid ainsi que quatre de Liverpool, les finalistes de cette saison.

Le portier du Real est aux côtés de ses coéquipiers Modric, Vinicius Junior et Benzema, nommé joueur de la saison. Du côté des Reds, ce sont Alexander-Arnold, Van Dijk, Robertson et Fabinho qui prennent place dans l’équipe. Pour le reste, en plus de De Bruyne, ce sont Kylian Mbappé du PSG et Antonio Rüdiger de Chelsea qui complètent le onze.