Brabant wallon: un appartement neuf en vente à 346.100 euros (photos)

Le projet rassemble six bâtiments implantés dans une zone résidentielle au nord de Wavre. On trouve à proximité une crèche, des écoles, le Golf de la Bawette, des arrêts de bus et quelques établissements horeca. Plusieurs commerces sont accessibles en une dizaine ou quinzaine de minutes à pied, tandis qu’il faut 5 minutes à peine en voiture pour atteindre le centre de Wavre et toutes ses facilités (y compris une gare) ou encore le zoning. On peut également noter un accès rapide et facile à l’autoroute E411 qui mène vers Bruxelles et Namur.

Situé à Wavre, le projet Val Véna rassemble un peu plus de 150 appartements neufs répartis dans 6 bâtiments. L’ensemble remplace l’ancien chancre de l’Athénée Folon et profite d’un environnement résidentiel et vert à deux pas des axes routiers et de toutes les facilités de la ville. Le projet a la particularité d’avoir été réalisé avec l’APIBW (Agence de Promotion immobilière du Brabant wallon) et de proposer des logements abordables aux primo-acquéreurs de la province. Certains biens sont aussi vendus sans conditions, comme cet appartement de deux chambres avec une grande terrasse.

Etat général

L’appartement se trouve dans un bâtiment entièrement remis à neuf et il s’agit de la première occupation. Il affiche un certificat PEB de B et est pourvu d’un chauffage commun au gaz de ville (avec compteur de passage) et d’une ventilation double flux. On note aussi la présence d’équipements comme un vidéophone, la fibre optique, une porte d’entrée antieffraction, etc. Au sol, on retrouve majoritairement des parquets en bois semi-massif, mais les pièces comme la cuisine, la buanderie, le WC et la salle d’eau sont équipées de carrelage. Il reste encore à prévoir l’aménagement de la cuisine, pour lequel un budget de 4.000 euros est inclus dans le prix de vente.

Disposition

L’immeuble est construit sur un terrain en pente, donc l’entrée de l’appartement est située au rez-de-chaussée, mais son séjour et sa terrasse se trouvent en hauteur (2e étage) par rapport aux autres logements. La porte d’entrée de l’appartement débouche sur un long couloir qui accueille un coin vestiaire et un WC. Tout au bout s’ouvre le séjour, intégrant un espace pour la cuisine ouverte, le salon, la salle à manger et un petit coin bureau. Ce living dispose d’une hauteur de plafond généreuse (jusqu’à 3,2 mètres) et est illuminé par la grande baie vitrée donnant accès à la terrasse. En amont du séjour, le couloir central de l’appartement dessert aussi l’espace nuit, composé d’une grande buanderie/local technique, une salle de bain avec lavabos et bain/douche ainsi que deux chambres. L’appartement est complété par une cave et un emplacement de parking couvert.

Prix

Cet appartement de 2 chambres est affiché à 346.100 euros, un prix hors frais auquel il faut ajouter les suppléments obligatoires pour la cave et l’emplacement de parking. D’autres appartements sont encore en vente dans le projet, notamment à des prix 15 à 30 % inférieurs au marché pour les primo-acquérants qui remplissent certaines conditions d’âge, de revenus, d’occupation du bien, etc. Les tarifs de ces appartements débutent à environ 230.000 euros hors frais et suppléments pour un 2 chambres.

Surface habitable : 99 m2

Chambres : 2

Salles d’eau : 1

WC : 1

Cave : oui (supplément obligatoire)

Jardin : non, mais terrasse de 17 m2

Etat : neuf

Garage : oui (supplément obligatoire)

PEB : B