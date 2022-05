Le Kremlin se rapproche du monde islamique pour sortir de son isolement

Dans un pays comptant quelque 15 à 20 millions de musulmans (plus de 10 % de la population), le régime met en scène leur soutien pour l’« opération militaire spéciale » en Ukraine.

Cette semaine, Sergueï Lavrov repart en mission. Au Bahreïn puis à Ryad, le ministre russe des Affaires étrangères est en tournée au Moyen-Orient. Loyal soutien du Kremlin de Vladimir Poutine et de son « opération militaire spéciale » en Ukraine, il vient d’accuser l’Ouest de « faire du chantage » pour que d’autres pays sanctionnent Moscou. « C’est un exemple de sa pensée coloniale. Les habitudes de nos collègues occidentaux n’ont pas disparu », a-t-il martelé. Au lendemain de l’adoption du sixième train de sanctions par l’Union européenne, Sergueï Lavrov veut au contraire montrer au Moyen-Orient que la Russie n’est pas isolée. « Le monde islamique est l’une de nos priorités, hier et encore plus aujourd’hui… », souffle-t-on dans l’entourage du ministre.