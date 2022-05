Roland-Garros: comment suivre Nadal-Djokovic en direct vidéo

Ce mardi à 20h45, en quart de finale de Roland-Garros, Rafael Nadal défiera Novak Djokovic.

Comment suivre cette partie ?

La RTBF n’a pas acquis les droits de la session du soir du court Philippe-Chatrier. Pour suivre ce duel, les téléspectateurs belges devront se tourner vers Eurosport en néerlandais. Si vous n’avez pas accès à cette chaîne via votre opérateur, il est aussi possible de se tourner vers la plateforme en ligne d’Eurosport. En France, les téléspectateurs sont confrontés à la même problématique : France Télévisions ne peut diffuser les sessions du soir et les matchs du court Simonne-Mathieu. Ils doivent donc se tourner vers Amazon Prime Video, diffuseur exclusif de ces rencontres...