Roland-Garros: Martina Trevisan première qualifiée pour le dernier carré

Martina Trevisan a décroché le premier billet pour les demi-finales du simple dames de Roland-Garros. L’Italienne, 59e mondiale, a écarté la jeune Canadienne Leylah Fernandez, 18e mondiale et 17e tête de série du Grand Chelem parisien, en trois sets 6-2, 6-7 (3-7) et 6-3 mardi sur la terre battue du Court Philippe-Chatrier. La rencontre a duré 2 heures et 21 minutes.

Présente pour la première fois dans le dernier carré en Grand Chelem, Martina Trevisan a ainsi aligné une 10e victoire d’affilée, elle qui avait remporté le tournoi de Rabat la semaine dernière.