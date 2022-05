«Frère et sœur», un film personnel

Pour son douzième long-métrage, Arnaud Desplechin revient à Roubaix, son fief natal, pour creuser une fois de plus le dérèglement familial, thème majeur dans sa filmographie. Mais ce Frère et sœur paraît son film le plus personnel, pas totalement autobiographique et pas totalement fictionnel. Il y a de l’intime profond qui nourrit l’histoire d’un frère et d’une sœur à l’orée de la cinquantaine. Alice (Marion Cotillard) est actrice, Louis (Melvil Poupaud) est prof et poète. « Je crois que je te hais », dit Alice à son frère. Pourquoi ? « Ce ne serait même pas très moral d’en parler », dit Louis.