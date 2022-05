Arnaud Desplechin à propos de «Frère et Soeur»: «la vie est plus grande qu’on ne l’imagine»

Un an après « Tromperie », le cinéaste français revient à Roubaix et plonge dans les conflits familiaux avec Melvil Poupaud et Marion Cotillard touchés par la grâce.

Arnaud Desplechin est euphorique. Il sera le prochain président du jury du 48e Festival du film américain de Deauville en septembre et il est déjà tout excité à l’idée. Car sa cinéphilie est d’abord américaine. Son écrivain préféré est Philip Roth, dont il a adapté le roman Tromperie. Arnaud Desplechin est tout aussi enthousiaste pour parler de son nouveau film, Frère et sœur, sans doute l’un des plus personnels. Depuis trente ans, le cinéaste français explore des veines intimes, familiales, artistiques. Cette fois, il parle des liens entre un frère et une sœur. En écho à pas tout à fait lui, mais à pas tout à fait un autre.

Faites-vous des films pour réparer quelque chose ?