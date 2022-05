La présidente de France Télévisions critique la programmation du match Nadal-Djokovic: «Cela me choque profondément»

Lundi, la direction du tournoi de Roland-Garros a donc tranché. Elle a choisi le service Amazon Prime Vidéo au détriment des antennes de France Télévisions, pour diffuser le quart de finale opposant Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et cette configuration ne plaît pas du tout à Delphine Ernotte, la présidente du groupe audiovisuel public. Selon nos informations, la dirigeante a clairement exprimé son mécontentement ce mardi matin lors d’un conseil d’administration auquel siégeaient des représentants du parlement, du ministère du Budget et de la Culture. « Cette décision de la Fédération française de tennis me choque profondément, a-t-elle indiqué. C’est un bien mauvais coup porté à notre partenariat, alors que nous participons depuis des années à exposer et populariser le tournoi auprès de tous les Français ». Et d’ajouter : « je trouve extrêmement choquant de privilégier un acteur américain comme Amazon au détriment du service public, surtout sur un événement financé en tout ou partie par de l’argent public. L’inverse serait totalement inimaginable aux États-Unis ».

Pour éviter la controverse, alors qu’Amazon diffuse une partie des matchs de Roland-Garros en payant, la Fédération Française de Tennis avait tenu à rassurer. Le match de ce mardi soir sera « accessible gratuitement et sans restriction, en France, sur les applications Prime Video, mobile et Web », indiquait un communiqué. En réalité, si la rencontre est bien diffusée gratuitement, il faudra néanmoins s’inscrire à Amazon Prime Vidéo, en indiquant son identité ainsi que son mail. « La diffusion en gratuit par Amazon est un leurre : il ne sert qu’à générer de l’abonnement et de la data. Et c’est une vraie rupture d’égalité alors que tous les Français n’ont pas accès à l’Internet haut débit », a fustigé Delphine Ernotte lors du Conseil d’administration.