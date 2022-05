Dans le BW, l’autosatisfaction peut aussi générer… de l’humilité

En créant The Place of Digital (dites The Pod), la crème de l’entrepreneuriat du Brabant wallon entend conforter son rôle de « moteur numérique » de la Wallonie. En constatant qu’il faut constamment le réinventer.

En Belgique, il y a la Wallonie, dont certains travers renforcent, parfois, la déconsidération. Mais en Wallonie, il y a aussi le BW et, au centre de ce Brabant wallon, Louvain-la-Neuve, cette cité universitaire qui en concentre désormais l’essentiel des ressorts et des ressources.

On force un peu le trait, certes, et on ne dira pas qu’il y avait de la condescendance dans le propos des créateurs de The Pod, ce nouveau hub dédié au digital dans la jeune province, mais il y avait, à tout le moins, la volonté d’affirmer une forme d’excellence, un souci de pousser plus loin encore les limites du succès.