«One Second», Cinéma paradiso

Retirée de la compétition du Festival de Berlin en 2019 pour des raisons « techniques », la fresque intimiste de Zhang Yimou qui se déroule pendant la révolution culturelle arrive enfin à nous. Passé, certes, par le tamis de la censure chinoise, le film garde en lui ses intentions premières et témoigne d’un retour à l’intime et à l’engagement pour ce cinéaste majeur du cinéma chinois. Zhang Yimou s’est imposé comme chef de file de la cinquième génération à la fin des années 80 avec des films comme Le sorgho rouge ou Épouses et concubines, qui lui donnent une renommée internationale mais lui valent des déboires dans son pays. Il se distingue ensuite avec des films d’arts martiaux époustouflants tel Hero ou Le secret des poignards volants, enchaîne avec des fresques spectaculaires comme La cité interdite ou La grande muraille avant d’être le metteur en scène officiel des spectaculaires cérémonies d’ouverture pour les Jeux olympiques d’été à Pékin en 2008 et pour les Jeux olympiques d’hiver à Pékin en 2022.