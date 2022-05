Flee De l’anim’ humaniste

Une triple nomination aux Oscars, un Golden Globe, deux European Film Awards et le prestigieux Cristal du long-métrage à Annecy, prix du Jury et prix du Public à Anima, primé à Sundance et en lice pour le prix Lux du public décerné par le Parlement européen et l’Académie européenne du film, sélectionné à Cannes : le long-métrage d’animation du documentariste danois Jonas Poher Rasmussen arrive sur nos écrans précédé par une réputation pas usurpée pour un sou.