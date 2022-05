«Clark»: à braqueur vaillant, rien d’impossible

La minisérie « Clark » relate la vie du braqueur de banques suédois Clark Olofsson, devenu un héros populaire et qui a longtemps vécu en Belgique sous une fausse identité.

Peut-on être une légende de son vivant ? Demandez à Charles Sobhraj, le serial killer qui a inspiré la série avec Tahar Rahim Le serpent, qui croupit dans une geôle. Ou demandez à Clark Olofsson, au centre d’une autre série à succès diffusée sur Netflix, Clark, soit l’histoire du plus célèbre braqueur de banques que la Suède ait connu. Braqueur, mais aussi trafiquant de drogue, inculpé de nombreuses fois pour tentative de meurtre et agression, vol… et tombé dans la postérité pour avoir inspiré le concept du « syndrome de Stockholm », cette sympathie que les victimes de prises d’otage peuvent avoir à l’égard de leur geôlier.