«Gloom» de Van Vliet et Mussawisade

Afra Mussawisade vit en Allemagne mais il est né en Iran. Jeroen Van Vliet est Néerlandais. Ils se sont rencontrés, le percussionniste et le pianiste, quand Afra a rejoint le groupe Sikeda, qui jouait la musique de Jeroen. Ils ont fomenté le projet d’enregistrer un album avec juste du piano, des percussions et un peu d’électronique. En studio, ils disposaient de quelques esquisses de compositions et de beaucoup d’idées à expérimenter. Et certaines de ces idées nécessitaient l’adjonction d’un clarinettiste. Tous avaient travaillé avec le Syrien Kinan Azmeh, qui est donc venu jouer sur six des quatorze plages de cet album. C’est une musique d’apparence simple, mais d’une grande richesse harmonique et d’un groove particulier. On l’écoute avec un plaisir qui nous enjoint de remettre la plaque sur la platine et de recommencer.