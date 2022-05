Wallonie: un nouveau dispositif pour sécuriser les écoles

Valérie De Bue (MR), la ministre en charge de la Sécurité routière en Wallonie, débloque sept millions d’euros pour renforcer la sécurité aux abords des écoles. Chaque jour au sud du pays, deux enfants sont victimes d’un accident de la circulation aux heures d’entrée et de sortie des classes.

Un nouveau dispositif de signalisation, plus visible, aura l’objectif d’attirer anticipativement l’attention de l’automobiliste sur la proximité d’un établissement scolaire. Il est d’ores et déjà visible aux abords de l’école communale de Barvaux-en-Condroz où il a été imaginé par la direction de l’établissement et la zone de police Condroz-Famenne, au point de servir désormais de modèle pour toute la Wallonie.