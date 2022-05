Isabel Muñoz, l’humain au-delà des apparences

Le Hangar montre un vaste ensemble des dix dernières années de travail de la photographe espagnole réparti en trois grandes séquences : l’immanence, la transe et la danse.

Des grands singes dont les attitudes ressemblent incroyablement à celles des humains, des interprètes de butô dont le corps exprime les plus profondes émotions humaines, des danseurs boliviens au visage dissimulé par des masques rituels… au Hangar : Isabel Muñoz nous entraîne dans un voyage à travers le monde mais aussi et surtout au plus profond de l’âme.

Photographe internationalement reconnue, Isabel Muñoz s’est fait connaître depuis les années 80 avec des séries consacrées au flamenco, à la corrida, à la Rome baroque mais aussi et surtout à toutes les formes de danse : tango, danse cubaine, danse orientale, capoeira…