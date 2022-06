Les marées hautes de Miguel Sbastida

Une gerbe d’eau formant une sorte d’arc de cercle suspendu dans les airs. Survolant le sable d’une plage, on ne sait trop si elle surgit de la falaise noire ou si elle va s’y écraser. Un instant suspendu, entre ciel et terre. Une sculpture d’eau insaisissable que seule la photographie peut nous faire entrevoir.

À la galerie LMNO, on aperçoit ces gerbes d’eau depuis la rue. Intrigantes, attirantes. À l’intérieur, elles se répartissent en plusieurs tirages de grand format et en une série de 15 séquences, toutes différentes, couvrant l’angle d’un mur. On observe, on cherche à comprendre tout en se laissant emporter par cette vision pleine de poésie et de mystère. Il y a là quelque chose de merveilleux, de puissant, d’éternel. Un arrêt sur image dans la course du temps…