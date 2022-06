Un match de prestige entre l’Italie et l’Argentine: voici tout ce qu’il faut savoir sur la «Finalissima»

L’Italie et l’Argentine s’affrontent, ce mercredi soir, dans le cadre de la « Finalissima » organisée conjointement par l’UEFA et la CONMEBOL.

Mise au frigo depuis presque trois décennies, la «Finalissima» – autrefois appelée Trophée Artemio Franchi, en hommage à l’ancien président de la FIFA, décédé en 1983 dans un accident de la route – est servie en digestif d’une saison à rallonge. L’Italie, lauréate du dernier Euro, et l’Argentine, tenant du titre de la Copa América, vont croiser le fer, ce mercredi soir (20h45) dans un contexte amical. Mais non sans dimension historique et ni sans idée derrière la tête des deux grandes confédérations du football mondial.

1 De quoi s’agit-il?