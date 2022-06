Baptême de l’art: la rue en met plein la vue

Nan, j’irai pas. J’aime pas les fleurs d’abord ! » Ah, c’est vrai que le nom est trompeur. Dans deux minutes pourtant, la petite tête de mule qui dit du mal de la nature reverra son jugement. Dès que vous lui aurez expliqué que la Fête des Fleurs, c’est un festival (bisannuel) des arts de la rue et du cirque, soit l’un des plus grands rendez-vous de Watermael-Boitsfort depuis 50 ans.

Ce dimanche 5 juin, après deux années de report en raison de la pandémie, l’anniversaire sera gratuit pour tout le monde autour de la Maison communale et proposera du théâtre de rue, des spectacles déambulatoires, du cirque, des entre-sorts visuels et sensoriels, des marionnettes, de la danse, des ateliers (jonglerie, équilibre, graffiti…), des fanfares et des concerts…