«Shame»: les enfances volées dans une expo photos à Venise

Sur l’île de la Giudecca, une ONG italienne présente une expo de portraits en noir et blanc du photo reporter Simone Padovani. Malaise et questions, avant des réparations ?

S hame, ou lorsque des photos exposées à Venise racontent les enfances volées au cœur des pays de l’Europe… D’un côté, le Canal Grande et les multiples splendeurs de la Biennale de Venise. De l’autre, une modeste maison sur l’île de la Giudecca, où une ONG italienne, Emergency (Urgence), présente une exposition dérangeante, qui suscite malaise et questions : des portraits en noir et blanc du photo reporter Simone Padovani. Ils serviront de support à une campagne européenne « Justice initiative ». Visages d’adultes creusés de rides, regards fixes et perçants, adolescents au rictus figé, mise en scène identique sur fond noir… Toutes les photos exposées dans de mêmes panneaux carrés sont dures, sans concession ni compassion, tous ces personnages sont dotés d’une identité commune : être des victimes et être originaires de pays membres du Conseil de l’Europe.