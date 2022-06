Sanctions contre la Russie: le prix des carburants risque encore de grimper

Pas de panique sur les marchés pétroliers à l’annonce par le Conseil européen d’un accord sur un embargo progressif frappant les importations de pétrole russe : ce mardi en fin d’après-midi, à Londres et New York, le baril de Brent de la mer du Nord prenait « seulement » 1,36 % à 123,375 dollars et celui de West Texas Intermediate 0,30 % à 117,28 dollars. Comme souvent dans ces cas-là, l’accélération des discussions autour du sixième paquet de sanctions ces derniers jours avait déjà poussé les opérateurs à intégrer à l’avance dans les cours – qui ont grimpé de 10 % la semaine dernière – le risque de déséquilibre des échanges qu’entraîne la décision européenne. Il n’empêche, le brut grimpe à nouveau vers les sommets – le 7 mars dernier, le Brent avait culminé à 139,13 dollars, et le WTI à 130,50 dollars le baril, des niveaux plus vus depuis la crise financière de 2008 – et personne ne s’attend à voir une embellie à brève échéance.