Guerre en Ukraine: Gazprom coupe le gaz aux Pays-Bas et au Danemark

Le groupe gazier russe Gazprom a annoncé avoir suspendu mardi les livraisons de gaz au fournisseur néerlandais GasTerra en raison de son refus de payer en roubles. Pour rappel, en réponse aux sanctions imposées par l’Union européenne à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a réclamé que les acheteurs de gaz russe de pays « inamicaux » payent en roubles sur des comptes en Russie – ouverts auprès de Gazprombank, filiale bancaire de Gazprom – sous peine d’être privés d’approvisionnements, en dépit de contrats prévoyant des paiements en euros ou en dollars. Le groupe GasTerra avait refusé, réclamant le respect d’obligations contractuelles et notant que des versements tels que le réclame le Kremlin présentaient « un risque de violation des sanctions élaborées par l’UE ».

Les Néerlandais dépendent de la Russie pour environ 15 % de leurs approvisionnements en gaz, soit quelque six milliards de mètres cubes par an, selon le gouvernement. C’est plus que la Belgique (6 %), mais moins que la moyenne européenne de 40 %. La décision du géant russe de l’énergie signifie que deux milliards de mètres cubes de gaz ne seront pas fournis aux Pays-Bas d’ici octobre, avait prévenu GasTerra, ajoutant avoir « anticipé cela en achetant du gaz ailleurs ». La Russie avait déjà coupé le gaz pour la même raison à la Finlande, la Bulgarie et la Pologne.