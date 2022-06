Eden Hazard: «Si je continue à être blessé, j’arrêterai après le Qatar»

Contrairement à Axel Witsel, Eden Hazard ne veut pas se projeter sur l’après-Mondial 2022. Le Brainois a connu trois années de frustrations et ne veut pas brûler les étapes. Mais depuis son opération, il pense intimement que son grand retour est possible.

Dans les entrailles du QG des Diables rouges à Tubize, Eden Hazard est plus que jamais chez lui. Cela se sent, cela se voit, aussi, quand il prend le temps de discuter, comme Kevin De Bruyne, à toutes les personnes qui gravitent autour du groupe. Le Brainois a retrouvé les terrains d’entraînement après avoir manqué la séance de lundi, retard octroyé suite aux festivités liées à la victoire en Ligue des champions samedi soir à Paris. « Je suis encore un peu fatigué de la fête ! », avoue-t-il d’emblée. Pourtant, Eden Hazard doit vite se frotter les yeux et enfiler ses chaussures, car ces quatre matches de Ligue des Nations doivent servir à lancer sa saison. Celle de la rédemption, promet-il.