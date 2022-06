Le marketing des stars est un art

Rien n’a été laissé au hasard pour la sortie de Multitude . En grand spécialiste des coups de com’, Stromae a placé ses jetons de façon très stratégique pour annoncer son retour, choisissant les médias au compte-gouttes, selon le territoire et le public qu’il voulait toucher et en imposant ses conditions. Pour la Belgique, une conférence de presse avait été organisée : les questions devaient être envoyées à l’avance par écrit, deux maximum, certains sujets interdits. Une com’ cadenassée ? Une façon de faire, en tout cas, de plus en plus répandue.