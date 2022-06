Les centres PMS se mobilisent:«C’est tout le système scolaire qui est en souffrance»

Le grand public ne connaît souvent des centres psycho-médico sociaux (CPMS) que la face traditionnellement la plus visible : le conseil en orientation. Aujourd’hui, l’accompagnement psychosocial d’enfants, de jeunes et de familles en difficultés a largement pris le dessus. « La réalité de terrain à laquelle nous sommes confrontés ces dernières années n’a strictement plus rien à voir avec le travail qui était le nôtre il y a encore cinq ans », explique un directeur de CPMS. « La multiplication, la complexité et l’aggravation des problématiques individuelles et familiales font partie d’une réalité indiscutable à laquelle nous devons faire face. »