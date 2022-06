Prix de l’énergie: vers un plafonnement européen du prix du gaz importé?

C’est là l’une des conclusions du sommet européen extraordinaire qui s’est tenu lundi et mardi à Bruxelles, essentiellement centré sur la guerre en Ukraine et ses implications en termes de sécurité alimentaire mondiale, de sanctions envers Moscou et d’approvisionnement énergétique du continent.

Plus de deux mois après le sommet informel de Versailles (10-11 mars), la Commission a entre-temps mis sur la table son paquet baptisé « RePowerEU », son plan de bataille pour que l’Europe se défasse dans les prochaines années de sa dépendance aux importations de sources d’énergie fossile de Russie (charbon, pétrole, gaz). L’élément le plus délicat de l’équation étant le gaz, dont l’Europe tente de plus en plus de diversifier les sources en passant notamment par du GNL (gaz liquéfié, qui a l’avantage de se transporter par navires méthaniers).

L’UE explore des pistes contre la flambée des prix

Au-delà d’assurer la sécurité d’approvisionnement du continent, l’UE souhaite parallèlement éviter une nouvelle flambée des prix du gaz. C’est là qu’interviendrait un éventuel plafonnement du prix du gaz importé sur le marché de gros européen. Le vocabulaire adopté mardi dans les conclusions reste très prudent : la Commission doit désormais « explorer » des pistes de contrôle des prix dont celles d’un plafonnement temporaire.

À lire aussi Sanctions contre la Russie: le prix des carburants risque encore de grimper

Allemagne et Pays-Bas, par exemple, sont réticents à l’idée d’utiliser un tel mécanisme. Le gouvernement belge soutient quant à lui cette piste depuis un certain temps, rappelle Alexander De Croo. Le Premier ministre était très positif mardi à l’issue du sommet, présentant ce point comme une véritable avancée. « On a demandé à la Commission de travailler pour avoir cet instrument prêt (…) Il ressort de son analyse que c’est le seul instrument crédible pour faire baisser les prix », affirme-t-il. On est là au niveau d’un « engagement de résultats », assure-t-il.

« En dernier ressort »

Même si un tel mécanisme était créé, il n’y a aucune garantie qu’il serait utilisé. Il s’agit d’être prêt pour éviter « des prix déconnectés de la réalité du marché », indique le Premier ministre libéral.