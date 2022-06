Thierry Van Cleemput: «On n’a pas su faire mousser l’épopée de Justine»

« Je place Justine Henin au sommet de l’histoire du sport belge comme Eddy Merckx, Jacky Ickx ou Paul Van Himst... Et encore, je pense qu’on n’a pas pris toute la mesure de sa carrière exceptionnelle, surtout quand on repense à la concurrence de l’époque avec les Williams, Davenport, Hingis, Capriati, Mauresmo, Sharapova et Clijsters ! Ce qui me rend triste, c’est qu’on n’a pas su faire mousser l’épopée de Justine. On était un peu trop dans la contemplation, un peu trop supporter. Je n’ai pas vu en Wallonie des clubs se rénover et réinvestir dans le tennis. Et même au centre AFT à Mons, on ne dispose toujours pas de court de tennis intérieur en terre battue ! Une terre battue essentielle pour la formation car ce sont les jambes qui doivent aller à la balle, au contraire d’une surface dure où c’est la balle qui vient au bras et à la main. Justine est née sur terre battue, avec les bonnes fées penchées sur son berceau pour lui donner un talent unique.