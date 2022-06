Edito: Felice Mazzù à Anderlecht, le choix de la raison

Certains parleront de trahison, d’autres d’une occasion unique pour Felice Mazzù de prouver que l’épisode Genk n’était qu’un accident de parcours et qu’il est capable d’entraîner une équipe du G5 !

Et si c’était finalement juste le choix de la raison. Quoi qu’on en dise, même si le sporting bruxellois n’est plus aussi flamboyant qu’avant, il n’en reste pas moins un des clubs les plus prestigieux de Belgique. Difficile de dire « non » quand on vous propose un tel challenge.

Le choix de la raison mais a-t-il pour autant raison ? Il doit s’attendre à faire face aux doutes et aux questionnements.

1. Sa première expérience dans un club du top n’a pas été concluante :