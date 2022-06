Justine Henin fête ses 40 ans: «Les réseaux sociaux, pas pour moi»

Le froid de ce mois de mai à Paris et les longues heures passées au micro de France-Télévisions ont eu raison de sa voix, mais Justine Henin garde toujours assez de souffle pour parler de la passion de sa vie, qu’est le tennis, et pour aujourd’hui, éteindre les 40 bougies d’un anniversaire toujours particulier. Elle ne pouvait le fêter qu’à Roland-Garros, comme ce fut souvent le cas durant sa carrière où on se souvient qu’elle avait célébré ses 21 ans, six jours avant de soulever son tout premier sacre, à Paris (il y en aura trois autres), et en Grand Chelem. « Aujourd’hui, je ne joue plus beaucoup au tennis, sauf un peu parfois avec les jeunes à l’académie ou pour faire plaisir lors de certaines demandes. Mais je me suis mise au padel ! Enfin, quand j’ai le temps, car je dois dire que je suis fort occupée avec mon club, ma fondation et la télé. Je parle toujours beaucoup (elle rit) et j’adore partager ce qui reste ma passion.