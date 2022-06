Loïs Openda est mûr pour le défi noir-jaune-rouge

Avec le Liégeois Loïs Openda, les Diables rouges tiennent-ils le successeur de Romelu Lukaku ? Trop tôt pour le dire, mais sa vitesse d’exécution et son sens du but lui garantissent un avenir doré.

Il a beau être encore méconnu du grand public belge, son talent a brillamment dépassé nos frontières. Biberonné à l’Académie du Standard avant de rejoindre le Club Bruges où il a effectué ses débuts pros, c’est à Vitesse Arnhem que Loïs Openda a imposé le respect. Ce petit format, à la fois tonique et tueur dans les trente derniers mètres, a surtout été le fer de lance des Diablotins durant la campagne qualificative pour l’Euro 2023. Sans surprise, il reçoit donc sa première chance avec les Diables rouges, où il pourrait devenir une arme létale, fatale. Voire plus si on lui permet de mettre le feu dans les défenses adverses.