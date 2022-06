Catastrophe pour l’Excel Mouscron: le club vient d’être mis en faillite

Lors du dernier Conseil d’Administration, accompagné de la ville et l’IEG, les membres du CA avait décidé de prendre un délai de réflexion supplémentaire pour tenter de trouver une solution aux problèmes rencontrés par le club. Un groupe de travail, composé de Pierre Huys, Guy Brutsaert, Benjamin Seillier et les avocats du club, avaient été chargés d’étudier les différentes pistes possibles.

En parallèle de cela, des démarches envers l’ACFF ont été entreprises auparavant afin de permettre aux équipes féminines et masculines du Futurosport d’évoluer au plus haut niveau possible, c’est-à-dire en 1er Provinciale pour les filles et en Inter-Provinciale pour les garçons.