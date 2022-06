Climat: Bruxelles part en chasse contre les passoires énergétiques

Le bâtiment représente plus de la moitié des émissions bruxelloises de gaz à effet de serre. Le nouveau plan climat adopté par le gouvernement relève l’objectif de réduction des émissions. Et s’attaque à un bâti ancien et peu performant.

Lutte contre le réchauffement climatique, invasion de l’Ukraine par la Russie, explosion des prix du gaz et du pétrole : tout concourt à ce que les pays européens se désengagent au plus vite des énergies fossiles. L’Union a relevé son objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (-55 % en 2030 et neutralité carbone en 2050) et est en train de se doter de politiques et d’outils permettant de réaliser ces objectifs. En cascade, ces objectifs et mesures sont déclinés au niveau des Etats. La Belgique devrait réduire ses propres émissions non-industrielles (bâtiment, transport, agriculture, déchets…) de 47 % en 2030 par rapport à 2005. Une cible nationale répercutée au niveau des Régions. Après la Wallonie, le gouvernement bruxellois vient de relever son objectif – ce sera -47 % également contre -40 % auparavant. Il a adopté un plan énergie-climat revisité, une feuille de route et un catalogue de nouvelles mesures.