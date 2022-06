Felice Mazzù en mauve: c’est Anderlecht qui sourit, mais l’Union ne le digère pas

Alors que le contrat de Felice Mazzù ne prévoyait qu’une indemnité de départ minimale, l’Union réclamait 500 000 euros à Anderlecht pour le transfert de son entraîneur. Lequel a donné son préavis, puisque l’USG refusait le montant d’un peu plus de 250 000 euros offert par les Mauves. Les Unionistes envisagent des suites juridiques. Pour des voisins qui souhaitaient rester amis, ça fait plutôt mauvais genre.

Par Frédéric Larsimont et Xavier Thirion

Une semaine après que le nom de Felice Mazzù ait commencé à circuler avec insistance du côté de Saint-Guidon pour y remplacer Vincent Kompany, le RSCA a officialisé, ce mercredi, ce que tout le monde attendait depuis le week-end dernier : l’entraîneur carolo a signé chez les Mauves un contrat à durée indéterminée et sera présent pour le début de la préparation le 20 juin.

En sept jours à peine, le Sporting aura donc géré la séparation d’avec Kompany et l’arrivée de son successeur. Tout fraîchement proclamé entraîneur de l’année, ce dernier doublera voire triplera son salaire au parc Astrid, selon que l’on tienne compte ou non des primes de victoires. Des victoires qui devront rapidement être au rendez-vous pour apaiser tous les esprits, en particulier ceux des sympathisants anderlechtois à jamais inconditionnels de « Vince the Prince ».