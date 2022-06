Union Saint-Gilloise: l’intérêt brugeois pour Nielsen se confirme

Ce lundi, les représentants du club champion de Belgique et de Casper Nielsen se sont rencontrés physiquement, ce qui est une première. Un rendez-vous qui aurait duré près de trois heures et qui aurait surtout servi à prendre le pouls d’un côté comme de l’autre. À ce stade, il ne serait donc pas (encore ?) question d’offre concrète (son prix serait estimé à au moins 5 millions d’euros), mais plutôt d’échanges de points de vue. Ce qui confirme, là, l’intérêt du Club brugeois pour le joueur de l’Union Saint-Gilloise. Un intérêt qui ne date pas d’hier, et donc pas uniquement de cette saison où il aura explosé aux yeux de la D1A, terminant troisième au classement du Joueur Pro de l’année. En effet, Bruges avait déjà les yeux sur lui lorsqu’il évoluait en D1B.