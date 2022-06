Reine Elisabeth: Stéphanie Huang, rayonnante et émouvante

Elle est l’espoir belge de cette semaine de finales. Interprète au service de la partition, musicienne engagée et investie, Stéphanie Huang est une candidate rayonnante, qui possède une belle maturité de jeu. Le résultat d’une formation riche et d’expériences multiples. Depuis ses débuts à La Monnaie à douze ans à peine dans les Variations sur un thème rococo de Tchaïkovsky, elle s’est en effet régulièrement produite sur scène, que ce soit en récital à Bozar, au Printemps des Arts de Monte Carlo, au Festival de La Roque d’Anthéron, à la Cité de la Musique et à la Salle Colonne de Paris. Passionnée de musique de chambre, elle a notamment collaboré avec Renaud Capuçon, Jean-Claude Vanden Eynden, Claire Désert, Sylvia Huang (sa sœur, lauréate de la session violon de 2019), Philippe Graffin ou Marc Coppey.