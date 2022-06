Bailly, nouvel Espoir Belge: «Je rêve d’être n°1 mondial un jour»

Il ouvre des yeux grands comme des balles de tennis. Gilles-Arnaud Bailly (16 ans et déjà 20e mondial chez les juniors) découvre son premier Roland-Garros. « En tant que joueur », précise celui qui habite avec sa maman à Bilzen (Limbourg) et s’entraîne à Hasselt, mais qui parle parfaitement le français grâce à son papa, originaire de Seraing. « Car, je suis venu ici, en 2021, pour suivre mon frère Pierre-Yves (NDLR : ce dernier évolue désormais aux USA, University of Texas) et quand j’étais petit, avec mes parents... »