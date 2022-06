Mario Franchi quitte la présidence du RFC Seraing, Sombreffe pourrait lui succéder

Mario Franchi est passé à l’acte. La tendance de ces derniers jours s’est confirmée. Il quitte la présidence du RFC Seraing ce mercredi 1er juin 2022. Une date qui restera gravée dans l’histoire sérésienne comme celle du départ du président qui a ramené le club du Pairay au sein de l’élite du football belge. Arrivé en 2013 alors que le club militait en première provinciale liégeoise, il a su gravir tous les échelons. D’abord, via le rachat du matricule 167 qui a permis de faire un bon considérable jusqu’en D2. Puis, par le biais d’un retour en D1B, alors que le club était descendu en D1 Amateurs suite à la réforme des championnats, grâce à la bonne gestion de son dossier de licence. Et enfin sportivement, en venant à bout de Waasland-Beveren lors de barrages particulièrement bien négociés par Emilio Ferrera, sur qui le président avait misé quelques mois plus tôt. Le chemin fut semé d’embûches, même la FIFA et une pandémie s’en sont mêlées, mais Seraing est parvenu à garder le cap pour atteindre son objectif ultime.