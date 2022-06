Crise alimentaire: l’autre guerre de Poutine qui inquiète

Vladimir Poutine mène une autre guerre que celle de l’invasion de l’Ukraine. Il provoque une crise alimentaire majeure dans le monde et en attribue la responsabilité aux Occidentaux. Ursula von der Leyen dénonce cette situation.

C’est l’autre guerre menée par Vladimir Poutine : provoquer une crise alimentaire majeure dans le monde, surtout dans les pays vulnérables, et en attribuer la responsabilité aux Occidentaux. « Alors que l’unique responsable de cette situation, c’est la guerre de la Russie ! », dénonce la présidente de la Commission von der Leyen. L’affaire préoccupe au plus haut point le sommet européen. Voilà, expose le président du Conseil européen Charles Michel, « qui peut amener des tensions, graves, dans un certain nombre de pays de tensions qui peuvent avoir un impact négatif sur la situation en Europe ».