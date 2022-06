777 Partners, le propriétaire du Standard, a pris une décision importante pour mener à bien la politique sportive de sa «galaxie»

À deux semaines de la reprise des entraînements (le lundi 13 juin), le Standard ne connaît pas encore celui qui sera nommé entraîneur. Malgré cette incertitude, 777 Partners, la société d’investissement propriétaire du club liégeois, a pris une décision importante pour mener à bien la politique sportive de sa « galaxie » (Genoa, FC Séville, Red Star, Vasco da Gama et, donc, le Standard). Don Dransfield a en effet été nommé CEO du « Football Group » afin de superviser les opérations commerciales et footballistiques de l’ensemble des équipes. Ce dernier n’est pas n’importe qui puisqu’il officiait comme directeur de la stratégie du City Football Group, qui détient notamment Manchester City, New York et Lommel.