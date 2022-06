«À propos», le podcast du Soir du 1er juin: sanctions européennes, contrat de gestion de la SNCB…

Par la rédaction Publié le 1/06/2022 à 05:00 Temps de lecture: 2 min

« À propos », c’est le podcast quotidien du Soir pour s’informer, décrypter et s’inspirer.

Nous avons pu nous procurer le contrat de gestion de la SNCB. Un contrat de service public qui fixe un cadre et des objectifs pour l’opérateur ferroviaire. Il était très attendu puisqu’il n’y en avait plus depuis 2012. Jean-François Munster du service économie a lu le document. On l’a appelé pour un petit résumé

Les dirigeants des 27 Etats membres de l’Union européenne sont arrivés à un compromis autour du sixième paquet de sanctions envers le régime russe. Le verrou hongrois a fini par sauter. Ce paquet de sanctions concerne essentiellement le boycott du pétrole russe, mais pas uniquement. Philippe Regnier est chargé des matières européennes. On l’a appelé pour plus de détails.

Désengagement des énergies fossiles, réduction des émissions de gaz à effet de serre : les objectifs climatiques européens sont clairs : on vise par exemple la neutralité carbone en 2050. Ces objectifs ils se transmettent aux Etats membres… et chez nous ils rebondissent jusqu’aux régions. C’est dans ce contexte que le gouvernement bruxellois a revisité son Plan « énergie-climat ». Michel De Muelenaere, spécialiste des questions environnementales, est passé par notre studio pour nous en expliquer les points essentiels.

