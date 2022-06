Reine Elisabeth: Marcel Johannes Kits, de solides moyens au service d’un jeu stylé

Marcel Johannes Kits (Estonie), 27 ans étudie le violoncelle dès l’âge de 4 ans, à Tallin tout d’abord, en Allemagne ensuite (Trossingen, Berlin). Lauréat de concours en Autriche et en Roumanie, il a déjà joué dans des salles prestigieuses (Elbephilharmonie, Boulez Saal et Philharmonie à Berlin). Il joue un Francesco Ruggeri prêté par la Deutsche Stiftung Musikleben. Ce luthier crémonais fut le premier à dessiner un instrument plus petit qui est devenu le standard des instruments actuels.