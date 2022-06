Guerre en Ukraine: les Etats-Unis livrent une nouvelle arme puissante aux Ukrainiens

Les Etats-Unis « vont fournir aux Ukrainiens des systèmes de missile plus avancés et des munitions qui leur permettront de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine », écrit Joe Biden dans une contribution au New York Times, diffusée mardi par le journal.

Un haut responsable de la Maison Blanche a précisé dans un entretien avec la presse qu’il s’agissait de Himars (High Mobility Artillery Rocket System), c’est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers.