Hausse des dépenses de la Défense: un nouveau sujet de tension pour la Vivaldi

« Je pense qu’il faut que nous nous dotions de moyens suffisants. Tant sur le plan national qu’international », a-t-elle plaidé. En effet, comme le souligne la députée MR, la situation a changé avec la guerre en Ukraine et la menace qui pèse sur les états membres de l’Otan, « il faut aller plus loin ».

« La première des obligations est d’assurer la sécurité de nos citoyens. Il faudra faire de réformes et mettre sur la table certains sujets. (…) Et je pense que la ministre de la Défense (Ludivine Dedonder, PS) serait bien conseillée de comprendre ce qu’elle veut par rapport à une défense opérationnelle et efficace. Les demandes internationales vont bien au-delà de ce qui est prévu par la législative précédente », a-t-elle poursuivi.

Atteindre 2 % du PIB d’ici 2035 est donc le nouvel objectif. Kattrin Jadin est formelle, « nous allons nous battre pour atteindre cet objectif ».