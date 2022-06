Thierry Neuville content de retrouver le rallye de Sardaigne qu’il a gagné à deux reprises: «Je me sens toujours très à l’aise sur des parcours assez étroits» Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) prendront part jeudi au rallye de Sardaigne, une course que le pilote belge a déjà remportée à deux reprises (2016 et 2018) et qui a souvent souri à son équipe Hyundai.

Publié le 1/06/2022

Sur les six dernières éditions, quatre ont été remportées par le constructeur sud-coréen. En dehors de Neuville, Dani Sordo compte aussi deux succès (2019 et 2020). Lors de la dernière édition, Thierry Neuville a terminé troisième, derrière les pilotes Toyota Sébastien Ogier et Elfyn Evans. Malgré tous ses soucis, Neuville est toujours deuxième au classement du championnat du monde, mais il compte déjà un retard de 46 unités sur le leader Kalle Rovanperä (106 points). Le début de compétition n’a pas été un long fleuve tranquille pour Neuville, pour qui le rallye de Monte-Carlo a été une véritable déception en terminant à la sixième place. Lors de la manche suédoise, le pilote germanophone a réalisé une bien meilleure course en s’emparant de la deuxième position. Par contre, en Croatie, les ennuis refaisaient leur apparition avec un alternateur cassé et se poursuivaient au Portugal avec la perte d’une roue et la casse d’un arbre de transmission.

Tous ses déboires n’empêchent pas le Belge de rester positif. « J’apprécie toujours autant le rallye de Sardaigne que j’ai déjà remporté à plusieurs reprises. Notre voiture y a particulièrement bien presté par le passé. Espérons que ça soit encore le cas. Je me sens toujours très à l’aise sur des parcours assez étroits, où il faut savoir faire preuve de précision et où l’erreur n’est pas permise. Notamment, quand, à 20 centimètres de la route, il y a des rochers coupants comme des rasoirs et prêts à martyriser les pneus. Il n’y a pas d’autres solutions que d’être précis et cela me convient parfaitement. Ces dernières années, j’ai toujours été assez rapide ici sans trop exiger de ma voiture, alors que la Sardaigne est très éprouvante aussi bien pour la voiture que pour les pilotes. Il faut se lever tôt et se coucher tard. Ce sont de longues journées très fatigantes. »