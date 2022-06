Dossier du centre Arthur Regniers: des perquisitions en cours dans le Hainaut

Plusieurs perquisitions, confirmées au Soir par le procureur du Roi de Mons-Tournai Christian Henry, sont actuellement en cours dans l’arrondissement judiciaire du Hainaut. Elles visent le baron Jean-Marie Bogaert et les sièges d’ASBL proches de cet ancien élu MR – il fut notamment échevin et conseiller communal à Lobbes.

En 2011 déjà, un audit avait pointé du doigt des anomalies dans la gestion du centre Arthur Regniers, un institut médico-pédagogique (IMP) organisé par la Province de Hainaut depuis 1979 afin de venir en aide aux personnes présentant des déficiences physiques et des troubles moteurs. Ce rapport, établi par le service de contrôle interne de la Province, dénonçait un « manque de transparence » dans la gestion de l’IMP et de ses ASBL satellites, en particulier le coût important – plus de 300.000 euros par an – des classes vertes et hébergements d’adultes organisés dans un château du 18ème siècle dans le Gard (France). Des reproches qui furent alors contestés par M. Bogaert.