Romelu Lukaku de retour à l’Inter? Un accord avec le club italien aurait été trouvé!

Toujours selon nos confrères, un terrain d’entente aurait été trouvé entre les proches du joueur et le club interiste. Le contrat du joueur de Chelsea serait largement revu à la baisse pour atteindre les 7,5 millions d’euros par an (pour rappel, il en touche actuellement près de… 15 à Chelsea). Autre avantage pour le club italien : celui-ci possède un avantage fiscal lié qui permettrait aux Lombards de payer 11 millions d’euros brut au lieu de 15 millions.

Nous vous en parlions dans nos colonnes d’hier et cela semble bien se préciser ! En effet, selon La Gazzeta, Sébastien Ledure, l’avocat belge, devenu agent de notre Diable rouge, est en contact très avancé avec Beppe Marotta, le président de l’Inter, et Piero Ausilio, le directeur sportif.

Mais attention, tout doit être signé pour le 30 juin ! C’est la condition sine qua non pour que le deal puisse se faire. Il reste donc un mois à tous les partis pour s’entendre et la tâche la plus compliquée n’est toujours pas résolue puisqu’il faut encore trouver un accord avec Chelsea, ce qui ne devrait pas être si simple suite au rachat des Blues. Un prêt semble toujours sur les rails mais n’y a plus de temps à perdre, donc…