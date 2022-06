Guerre en Ukraine: les Russes accusés de «folie» après avoir bombardé une usine chimique à Severodonetsk

Mardi soir, le gouverneur avait annoncé que les forces russes contrôlaient « la majeure partie de la ville ». « Ils continuent de détruire l’infrastructure et les installations industrielles », a poursuivi M. Gaïdaï après une frappe la veille de l’usine chimique Azot qui a touché un réservoir d’acide nitrique.

Une usine chimique bombardée

« Les frappes de l’armée russe dans la ville de Severodonetsk, compte tenu de la présence d’une usine chimique à grande échelle, avec des bombardements aériens aveugles, sont tout simplement de la folie », a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans un message vidéo mardi soir.

« Mais au 97e jour d’une telle guerre, cela n’étonne plus que, pour les militaires russes, pour les commandants russes, pour les soldats russes, toute folie soit absolument acceptable », a-t-il ajouté.

Les combats, trop dangereux, empêchent l’évacuation des civils, ce qui a fait dire au gouverneur qu’il n’y a « désormais aucune possibilité de quitter » la ville mardi, au lendemain de la mort dans cette zone du journaliste français Frédéric Leclerc-Imhoff, qui accompagnait un véhicule humanitaire évacuant des habitants.

Un embargo sur le pétrole russe

Ce mardi également, les Etats-Unis ont « salué » l’embargo sur les importations de pétrole russe décidé par les 27 pays de l’Union européenne. Les dirigeants de l’UE ont en effet trouvé un accord qui devrait permettre de réduire de quelque 90 % leurs importations de pétrole russe d’ici la fin de l’année, pour tarir le financement de la guerre menée par la Russie en Ukraine.

Cet embargo sur le pétrole brut dans les six mois, et les produits raffinés dans les huit mois, est la mesure phare mais aussi la plus épineuse du sixième paquet de sanctions européennes contre la Russie qui était bloqué jusqu’à présent par la Hongrie.

Les Etats-Unis vont fournir une nouvelle arme puissante à l’Ukraine

Dans la nuit de mardi à mercredi, les Etats-Unis ont annoncé fournir des systèmes de missile plus avancés et des munitions aux Ukrainiens. Ces armes devraient leur permettre « de toucher plus précisément des objectifs clé sur le champ de bataille en Ukraine », a écrit Joe Biden, interrogé par le New York Times .

Un haut responsable de la Maison Blanche a précisé dans un entretien avec la presse qu’il s’agissait de Himars (High Mobility Artillery Rocket System), c’est-à-dire des lance-roquettes multiples montés sur des blindés légers. Il a indiqué que ces équipements envoyés à l’armée ukrainienne auraient une portée de 80 kilomètres environ.

Les Himars utilisent des munitions guidées de précision. Cette photo a été prise le 9 juin 2021, lors d’exercices militaires par les Américains dans le sud-est du Maroc. - AFP.

Il ne s’agit donc pas de systèmes à très longue portée, de plusieurs centaines de kilomètres, comme en détiennent aussi les Américains. Mais pour plusieurs spécialistes, les Himars pourraient changer le rapport de force militaire sur le terrain, alors que l’armée ukrainienne semble reculer dans le Donbass face à la puissance de feu de Moscou.

Ces équipements font partie d’un nouveau volet plus large d’assistance militaire américaine à l’Ukraine, de 700 millions de dollars au total, dont le détail doit être donné mercredi.