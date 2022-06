Nadal à Roland-Garros: le syndrome de toutes les inquiétudes

A l’aube de fêter ses 36 ans, l’Espagnol ne fait plus mystère de son mal devant les médias, ses fans… et ses adversaires.

Combien de temps verra-t-on encore Rafael Nadal sur un court de tennis, à Roland-Garros ou ailleurs ? Depuis le début du tournoi parisien, c’est la question que tout le monde se pose tant l’Espagnol envoie des signaux insistants sur une possible fin de parcours à tout moment. Depuis 2005, le joueur souffre du syndrome de Müller-Weiss, soit une nécrose progressive de l’os scaphoïde qui provoque des douleurs sur la face dorsale du pied. Il s’agit d’une maladie rare et dégénérative qui ne peut être guérie. « Si on n’est pas capable de trouver une solution, ça va devenir super difficile », a concédé, une fois de plus, Rafael Nadal après son mach phénoménal face à Novak Djokovic en quarts de finale de Roland-Garros mardi soir.

A l’aube de fêter ses 36 ans ce vendredi, Rafael Nadal ne fait plus mystère de son mal devant les médias, ses fans… et ses adversaires. « Je suis assez vieux pour ne pas cacher des choses. Je ne sais pas ce qui peut arriver après ici, j’ai ce que j’ai au pied . Je profite juste de chaque jour où j’ai la chance d’être là, sans trop penser à ce qui peut arriver dans le futur. Bien sûr je vais continuer à me battre pour trouver une solution, mais pour le moment, on n’en a pas. Les trois derniers mois et demi n’ont pas été faciles pour moi, c’est la seule chose que je peux dire. »