Comment financer une rénovation énergétique en Région wallonne?

Prendre la décision de rénover est une chose. Trouver les moyens pour le faire en est une autre. Cette préoccupation est plus sensible encore vu la flambée actuelle des prix des matériaux de construction. Selon une étude de la Confédération de la Construction, ceux-ci ont encore augmenté de 16 % en moyenne entre janvier et avril. Rénover devient donc plus cher. Toutefois, les prix des énergies sont eux aussi en hausse. Pour les experts, l’équation de départ ne change donc pas et moderniser son logement garde tout son intérêt.