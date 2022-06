Vacances ou pas vacances: le Belge se tâte… modérément

Le Belge partira-t-il en vacances… ou pas ? Et si oui, où ? L’Agence Savoie Mont Blanc – l’organe de promotion territoriale des départements de la Savoie et de la Haute-Savoie – apporte un élément de réponse tout en éclairant également la situation à venir en fonction du nouveau calendrier scolaire qui sera d’application en Belgique à partir du mois de septembre.

L’agence a ainsi réalisé entre le 21 et le 29 avril, en collaboration avec le cabinet spécialisé Contours, son habituel baromètre annuel en vue des prochaines vacances d’été. L’étude se concentre sur les comportements de voyage et de réservation des quatre principaux marchés du tourisme : la France, l’Angleterre, la Belgique et les Pays-Bas. Au total, 3.565 personnes ont été interrogées, dont 866 Belges.